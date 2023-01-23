『Smart Keyboard - 日本語 MX3L2J/A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 00時 27分に出品され03月20日 00時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPad（第9/8/7世代）・iPad Pro（10.5インチ）・iPad Air（第3世代）用Smart Keyboard - 日本語 MX3L2J/A



箱等はありません。

1年ほど使用し、状態は綺麗ですがiPadを手放したため出品する形となりました。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル