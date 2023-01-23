『【hender scheme（エンダースキーマ）】functional tote【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 16時 54分に出品され04月03日 16時 54分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60/40クロスの生地のパリッとした質感を活かした紐とアジャスターで絞って持つバッグ。

持ち手も2wayで利便性にも長けた作りとなっています。



【注意事項】

古着品となります為、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。

なお基本的に返品は受け付けておりませんので、サイズ・商品コンディションの確認は事前にコメント等でお問い合わせ願います。

配送時は折りたたんで梱包します。



カラー···ブラック



素材···ナイロン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【hender

scheme（エンダースキーマ）】functional

tote