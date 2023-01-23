『コムデギャルソン GANRYU クレイジー テーラード シャツジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 14時 16分に出品され03月14日 14時 16分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



Comme des garcons

コムデギャルソン



FUMITO GANRYU

フミト ガンリュウ



クレイジー チェック ドット

テーラード シャツ ジャケット



ドット、ギンガムチェックを使用したクレイジーパターンのシャツジャケット。



細かいディティールやスリット部分にレースが使われている芸の細かさはさすがの逸品です。



着用回数少ない極美品。



身幅···50cm

着丈···70cm



柄···チェック



柄···ストライプ



柄···チェック



素材···綿



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソン

GANRYU

クレイジー

テーラード

シャツジャケット