『★h.naotoアナーキー★英文字柄ドクロパッチ付きリュック★エイチナオト★【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 45分に出品され04月01日 14時 45分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★質問・購入手続き前にこちらのプロフ文をお読みください。



こちらは新品購入して2回程使用して長年保管していました。

全体に折れシワと軽い毛羽立ちがあり、金具部分にくすみとサビがあります。

また全体に糸処理の跡があり、当初から肩紐部分の糸が少しほつれていました。

パッチ部分は元々シワと色褪せ加工がされていました。

ポケットは背中部分の１箇所でふ。

本体サイズは平置きでタテ25cm・ヨコ約34cm・奥行約6cmです。



犬を飼っている為毛が付着する場合があります。

ご理解頂ける方のみお願いします。



パンクロック・地雷系・病みかわ・KERA・h.nois 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ★h.naotoアナーキー★英文字柄ドクロパッチ付きリュック★エイチナオト★