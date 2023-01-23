『整備済 ONKYO オンキョー プリメインアンプ Integra A-819【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 10時 40分に出品され05月15日 10時 40分に終了予定です。即決価格は9,742円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ONKYO オンキョー プリメインアンプ Integra A-819 です。



中古で購入したもので、以下の対応を行っています。

・リレー本体分解清掃

・メイン、バランスボリュームの簡易清掃

・INPUTセレクタ本体分解清掃(写真11/12)

・MM/MCセレクタ本体分解清掃(写真13)

・PHONO1・2セレクタ本体分解清掃

・球切れの修理(スピーカA/TAPE以外全て交換)

・一部のはんだ付け修正

・リアパネル端子簡易磨き

・内部簡易洗浄



AUX／TUNER／PHONO1・2／TAPE1／TAPE2全入力にて音出し確認し、大きな問題は確認できませんでした(計測器等で確認していません、あくまでも主観であることをご理解ください)。

※REC端子および機能は未確認です。

※PHONOはMMおよびMCカートリッジで確認済。



PHONO端子が2系統ありレコードの機能がとても充実しています。



整備後の短時間の試聴ですが、A-81*シリーズらしく繊細かつパワフルで聞き疲れしないONKYOらしい音をしていると思います。



修理に伴い、内部清掃および外装清掃を実施しておりますので、気持ちよくお使いいただけると思います。



年代物の中古ですので使用による擦れ、取りきれない汚れ、傷・くすみ等ありますことをご理解のうえ、ご購入を検討ください。

※新品同等の品質を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。



★ご参考

ONKYO Integra A-819 ￥95,000(1981年頃)

Wスーパーサーボ方式を採用したステレオプリメインアンプ。MMカートリッジからの入力や、MCカートリッジの微弱な入力にも充分に対応できるハイゲインイコライザアンプを使用しています。

定格出力(Aux→SP out)：90W+90W(20Hz～20kHz、8Ω、両ch駆動)

消費電力：150W(電気用品取締法規格)

ACアウトレットunswitched:1個(200W) switched:2個(計200W)

外形寸法：幅435x高さ142x奥行385mm

重量：12kg 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: オンキヨー