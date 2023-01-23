『GAOMON PD2200 21.5インチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 18時 09分に出品され04月30日 18時 09分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年近く使用しました。写真のように傷もあります。hdmiは付属の物がどれか分からなくなりましたので別の物をお付けします

説明書等も見つかりませんでした

写真のように収める時に外箱の一部が破れました

それ以外は画像の通りです。



大きな商品をメルカリで取り扱った事ないのと、手頃な段ボールがない為、外箱のまま発送する可能性がありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 傷や汚れあり