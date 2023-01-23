『新品タグ付！YOKE MULTI DETACHABLE RV DOWN JKT3【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 16分に出品され03月25日 11時 16分に終了予定です。即決価格は34,764円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用タグ付き！YOKE ヨーク

MULTI DETACHABLE RV DOWN JKT

定価93,500円



カラー

ブルー



サイズ3

着丈93cm肩幅59cm身幅67cm袖丈65cm

多少の誤差はご容赦くださいませ



素材

表地ナイロン100%

裏地ナイロン100％

中綿 ダウン90% ,フェザー10%



状態

新品未使用タグ付きとなります。

古着にご理解のある方のご購入をお願い致します。

また、商品の検品は行っておりますが、

自宅保管のため、お気にされます方は購入を

お控えくださいませ。



不良品におきましては、誠心誠意ご対応させて

いただきます。

恐れ入りますが、ご評価いただく前に

お声がけくださいますようお願い申し上げます。



ヤマト便にて配送予定です！

畳ジワはご容赦くださいませ。

他サイトにも出品中のため、売り切れの際は

ご容赦くださいませ。



即購入大歓迎です！

ぜひ、プロフをお読みいただき、

コメントもお待ちしております！

皆様が素敵な商品と出会えるよう尽力して

まいりますので、何卒宜しくお願い致します！



この2023AW一押しのYOKEの新定番ダウンが登場！！



身丈や袖、襟首をZIPで着脱可能にした今季YOKEのランウェイでも注目を浴びた逸品！！



素材は、表面は撥水加工のナイロンタスランでシワ感があり光沢感の少ない素材で、裏面には光沢の強いナイロン高密度タフタを使用しています。



ダウン90% フェザー10%。



フロントはドットボタンで、着脱ファスナーはIDEALのビスロンファスナーを使用。



最大の特徴はパーツごとにファスナーで全て取り外しが可能なところです。



着丈はハーフ丈、ブルゾン丈、ショート丈になり、衿も着脱してノーカラーに出来、袖は、8部袖、5部袖、ノースリーブに丈ファスナーにて調整が可能。



またリバーシブルにも出来るのでマルチウェイで着回すことが可能です。



定番商品にするため、毎シーズン違う素材や色を組み合わせながら、自分なりの組み合わせでオリジナルのダウンジャケットにすることが可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付！YOKE

MULTI

DETACHABLE

RV

DOWN

JKT3