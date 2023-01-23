『白と紫の多色、上品な古典 振袖フルセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 34分に出品され04月21日 21時 34分に終了予定です。即決価格は77,280円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 白地と紫の多色の上品な正絹古典振袖です。

豪華な金駒刺繍が肩にも施されいます。



京都西陣岡文の高級正絹袋帯を合わせました。



お仕立てが必要な振袖のため、お届けに日数をいただきます。

長身の方、小柄な方やふくよかな方にも対応出来ますのでご相談下さい。

お仕立て代金は金額に含まれています。

ショール、着付けに必要な着付け小物セットも含まれています。



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#古典振袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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