『白と紫の多色、上品な古典 振袖フルセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 34分に出品され04月21日 21時 34分に終了予定です。即決価格は77,280円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
夏物 新品 正絹 本場筑前博多織 紗夏帯 四寸単帯 ➂
¥ 9619
【お茶席用に】★★正絹色無地と袋帯セット★★
¥ 9204
未着用 小紋 大島紬 よろけ縞 縦縞 ブルー 着物 092w d
¥ 14050
未使用近い ほぼ美品 袷 ぜんまい紬 訪問着 身丈158 裄70
¥ 7800
川島織物 正絹 着物“ぱっと花咲きズラリ整列、色を差す華”なごや帯 B-87
¥ 10920
打掛正絹刺繍昭和アンティーク品
¥ 40000
【本場大島紬】カタス 上質な紬お着物 袷
¥ 16238
313豪華刺繍 金銀彩❀正絹❀振り袖6点フルセット❀ジャポネスク❀晴れ着成人式
¥ 9906
帯326 ●高級 正絹 両面全通 リバーシブル 袋帯
¥ 10750
【新品未使用！】三越 着物帯 金 西陣織 絹 特選 おあつらえ 工芸品
¥ 29900
【未使用】訪問着 着物 正絹 未仕立 仮絵羽 金箔
¥ 21032
黒留袖リメイク フォーマルワンピース他3点セット
¥ 12350
金彩 正絹 袷小紋 洗える長襦袢 名古屋帯 帯揚げ 帯締め
¥ 12480
帯825 ●高級 正絹 本場筑前博多織 両面全通 リバーシブル 袋帯
¥ 14850
【Q3212】Ｓ大きいサイズお仕立て上がり綿浴衣 黒、白地に紫陽花模様 総絞り
¥ 9750
《特選の浴衣》 HANAE MORI きれい色のグラデーション トールサイズ
¥ 7644
【未使用】名古屋帯
¥ 25350
m302＊美品 アンティーク “やっぱり好き!癒し系の定番チェック☆” 着物
¥ 10900
落札価格77280円
816 入札履歴
終了
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