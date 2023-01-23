『特選極美品！TwinBird 高性能風乾燥付きホワイト洗濯機 7kg 洗濯機【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 13分に出品され04月01日 09時 13分に終了予定です。即決価格は13,790円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ＊冷蔵庫、洗濯機セットご購入で2000円値引きさせて頂きます。

♠️ご購入者様への絶対品質⑥項目サービスご提供お約束致します。

①動作品質保証

②清潔快適保証

③送料設置無料

＊神奈川・東京・千葉県・埼玉県(一部地域限りお問い合わせ下さい)

④取置き無料(期間限定)

⑤即翌日配送可

⑥女性スタッフ同行



◼️お届け後に設置から動作確認まで丁寧に説明案内を致します。





＊専門スタッフによるスチーム消毒除菌クリーニング消毒済みと動作確認済みで届いてすぐに安心して気持ち良くご使用頂けます。



＊スチーム消毒除菌クリーニング消毒済みと動作確認済みで届いてすぐに安心して気持ち良くご使用頂けます。



＊コメントにて下記の1から5項目をお知らせください。

【1】お届け先(市区町村まで)

【2】設置階数

【3】エレベーターの有無

【4】希望日

【5】希望時間帯(8～12時・12～15時・15～18時・18～21時



・商品詳細



ツインバード 7kg 全自動洗濯機 WM-EC70 2021年製 TWINBIRD



高性能風乾燥付きホワイト洗濯機 7kg



メーカー

ツインバード

サイズ7kg

年式

型番WM-EC70W

寸法高さ84cm横55cm奥54cm



＊新品参考価格50000



商品状態

配置品で素材特有の細かいキズ、スレ、等ありますが、ご使用には問題のない状態の良いお品です。







#ツインバード

#TwinBird

#モデルルーム家電

#アイリスオーヤマ

#新生活

#家族家電

#1人暮らし

#国内メーカー家電

#高年式

#HITACHI

#家電セット

#日立

#送料無料

#設置無料

#女性スタッフ

#日本製家電

#洗濯機7kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ツインバード