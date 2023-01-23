『定価5万円【AVIREX】COMMERCIAL N-3B【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 13時 00分に出品され03月27日 13時 00分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AVIREX /アヴィレックス /フライトジャケット /N-3B COMMERCIAL /コマーシャル リアルファー /ミリタリー



【N-3B COMMERCIAL REAL FUR 】



AVIREXを代表するアイテムのひとつ"N-3B"。

極寒地用フライトジャケット。



極寒地用なのですが、本商品はタウンユーズ用として中綿を軽くし、羽織りやすい構造に変更。

又、オリジナルと比べて若干タイトフィットですが、着心地感はややゆとりがあるので冬の重ね着の対応力も抜群です。



本家に引けをとらないデザインは、米軍納入実績のあるアヴィレックスだからこそできる妙技です。

是非、お買い求めください。



サイズ：M

肩幅45

身幅56

着丈76

袖丈67



※自己紹介欄記載事項に同意の上、購入してください。



サイズ...M

カラー...カーキ/オリーブ

人気モデル...N3-B 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価5万円【AVIREX】COMMERCIAL N-3B