『パナソニック10V型 液晶テレビ DMP-BV300-Rブルーレイプレーヤー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 13時 00分に出品され03月31日 13時 00分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〈内容物〉

本体

バッテリー

リモコン

電源コード

ACアダプター

※説明書、外箱は付きません。



〈状態〉

日焼け、汚れ、細かな傷ありです。

アンテナ？に2箇所ひび割れがある為、アンテナを固定することができません。(写真7枚目参照)

その為デジタル放送が若干映りにくいです。他の物で固定するとデジタル放送は映りやすいです。ワンセグは問題なく映ります。

ブルーレイ、DVDは問題なく再生できます。

リモコンは汚れや傷はありますが操作に問題ありません。(単3電池2本使用しますが付属なしです)



中古品ですので、神経質な方は購入をお控えください。



人気シリーズ...VIERA

搭載チューナー...地上デジタル 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: ～20インチ ブランド: パナソニック