『CONTROLLATO グッチオールドショルダーバッグGUCCI ブラウンカラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 00時 30分に出品され04月03日 00時 30分に終了予定です。即決価格は243,000円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用ですが自宅にて長期保管してありました。

カラーはブラウンです。

保管による小傷見当たります。

普段のお買い物バックにいかがですか？

傷多めなのでデートや記念日等には不向きですが手入れしてお使いいただくプロの方々がメルカリ等フリマサイト内にはいらっしゃるようで出品させていただきます。



495000円新品購入

買い物用に使用しようかと考えましたが結局いつものバーキンで買い物で結局使わずに保管してありました。



素人採寸

横幅 29cm

奥行き 8.5cm

高さ 19.5cm

ハンドル高さ(現状位置)20cm

素材 分かりかねます

コントロールカード



ミニショルダーバック

スモールバック バッグ



2階クローゼット保管



グッチオールドショルダーバッグGUCCI ブラウンカラー 茶色 レディースファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CONTROLLATO

グッチオールドショルダーバッグGUCCI

ブラウンカラー