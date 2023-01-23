『80s ファイブブラザー ヘビーネルシャツ L ヘビネル アメリカ製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 51分に出品され03月19日 14時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FIVE BROTHER

ファイブブラザー



Heavy flannel shirt

ヘビーフランネルシャツ



80s 80年代



三角タグ



サイズ表記 L 16-16 1/2

肩幅 約51cm 身幅 約60.5cm 袖丈 約62cm 着丈 約74.5cm



ファイブブラザー80年代ヘビーフランネルシャツ入荷です。

濃いグレーのベースカラーにオレンジが入る大人っぽい好配色

特筆するダメージなくコンディション良くオススメです。



#fivebrother #ヘビーフランネル #ヘビネル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ファイブブラザー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

ファイブブラザー

ヘビーネルシャツ

L

ヘビネル

アメリカ製