『【即モデル】ステューシー☆バックビックロゴ 人気デザイン パーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 15分に出品され03月05日 06時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品名

STUSSY/ ステューシー

バックビックロゴ パーカー



●状態

USED

袖汚れ（多少）

フード黄ばみ



●コーディネート

メンズ、レディース問わずユニセックスでお使い頂けると思います^_^

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●サイズ→M



●実寸サイズ（平置き）

着丈→63cm

肩幅→45cm

身幅→54cm

袖丈→63cm



多少の誤差はご了承下さい^_^



●カラー

グレー/ 灰色



●素材

綿80%

ポリエステル20%



●購入後【1〜2日以内】に発送します★



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管理番号3337 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【即完売モデル】ステューシー☆バックビックロゴ 人気デザイン パーカー