『y2k ED HARDY エドハーディージップパーカー 古着 ヴィンテージ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 22時 47分に出品され04月04日 22時 47分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レアなエドハーディー。



フード、袖までプリントがしっかりあり◎



バックプリントもいけてておすすめです。



所々シミあり。



カラー···ベージュ



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



タイプ···ジップアップ

肩幅約 cm

身幅約 67cm

裄丈約 93cm

着丈約 69cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





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#いちごの古着屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エドハーディー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ y2k

ED

HARDY

エドハーディージップパーカー 古着 ヴィンテージ