『ステットソン ウィペット ハット STETSON WHIPPET 58cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 05時 56分に出品され03月21日 05時 56分に終了予定です。即決価格は16,632円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立った汚れや等はダメージはございません。

大切にしていたコレクションですか、この度出品致します。

スベリの部分にあるロゴマークのみ

擦れて薄くなっています。写真でご確認ください。



ジョニーデップさんや木村拓哉さん等愛用のアイテムです。

YouTuberのTakahiro Kawashimaさんが動画で紹介されていました。



アメカジのファッション等によく合います。



かなり下げたのでお値下げ不可です



商品情報



【color】ベージュ

【material】フェルト本体[毛:100%(fur10+wool90%)]

【made in】アメリカ製

【size】58cm （7 1/4）

【詳細】高さ[前:約11.5cm 後:約10.5cm]

ツバ[前:約7.2cm 後:約7.5cm]

全長[縦:約35cm 横:約31.5cm]

＊サイズはあくまでも目安なのでご了承ください。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステットソン

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ ステットソン

ウィペット

ハット

STETSON

WHIPPET

58cm