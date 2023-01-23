『10.22追記 ONKYO AVアンプ ＴＸーＮＲ６１６【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 16分に出品され03月14日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



AVアンプを交換した為、出品致します。



音の臨場感が素晴らしく、私が音響にハマったきっかけになった機種です。



新品で購入し大切に使用しておりました。

電源ケーブルのみ新機種で使用している為、別途購入ください。Amazon等で電源ケーブル500〜800円、で購入できます。



10.22リモコン見つかった為付属します。



交換まで問題なく使用できておりましたが動作確認できないため、ジャンク品としてご検討ください。



以上を踏まえ中古品ということにご理解いただいた方のみご購入ください。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オンキヨー