『Barbour バブアー BEWICK オイルドジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 32分に出品され04月19日 07時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Barbour バブアー BEWICK オイルドジャケット



4年ほど前に購入したものですが、冬場かなり重宝しておりました。

右肩から袖にかけて、右前腕部分、背面上部に変色あります。

変色は購入時からありましたが、そこまで気にすることなく着用しておりました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

バブアー

BEWICK

オイルドジャケット