『LONGCHAMPロンシャンルプリアージュコレクショントップ ハンドルバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 05時 15分に出品され04月16日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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早い者勝ちでお願いします。





大人気のルプリアージュシリーズの特別限定シリーズ、最新デザイン、3way(トートバック、肩掛け、斜め掛け可能)LPGデザインしなやかで軽い、スモールサイズのハンドバッグです。

身の回りの必需品を持ち歩くのにぴったりです。

フェミニンさとクリーンでミニマルなラインを融合させた、毎日使いたいファッションアクセサリー。

取り外し可能なショルダーストラップ

クロスボディとしても、ショルダーとしても、そして手に持ってもお使いいただけます。



■サイズ

約 25(横下)-38(横上)× 23(縦) ×16cm(マチ)

ショルダーの長さ:約62〜105cm

※多少の誤差はご容赦ください。



■素材

本体: ナイロン/レザー

(内側をコーティングしたポリアミドキャンバス)



■内側

パッチポケット : 1



■状態

新品未使用



スムーズな取引出来る方のみお願いします。並行輸入品(海外正規品) 国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください



■並行輸入品(海外正規品)について

独自のルート（国内の並行輸入品を取り扱うショップ）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能とな っております。" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LONGCHAMPロンシャンルプリアージュコレクショントップ

ハンドルバッグ