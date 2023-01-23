『MM6 japanese クロスボディバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 15時 16分に出品され05月17日 15時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 年明けに渋谷パルコで購入した正規品です。



目立ちにくいですが

汚れている場所がありますので３枚目で確認お願いします





カラー···グレー

素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6

japanese

クロスボディバッグ