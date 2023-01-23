『正規品 CHANEL バック ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 09分に出品され04月18日 02時 09分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL ハンドバッグ



⚫️カラー···ブラック



⚫️型名···ハンドバッグ



⚫️目立った汚れ、キズ見られませんが 画像をご確認下さい！綺麗に保管していたほうかと思います。



素人検品自宅保管中です

画像ご確認の上

ご理解いただけてからのご購入

よろしくお願い致します



（神経質な方や状態に敏感な方の

ご購入はお控え下さい。）

※悪質な迷惑行為をするかたは

購入やめてください。

ご覧いただきありがとうございます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正規品 CHANEL

バック ブラック