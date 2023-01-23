『CARVENカルヴェンベージュヴィンテージレザーショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 08時 42分に出品され03月29日 08時 42分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新宿伊勢丹のショップ（当時）で購入の、インポートCARVENのバッグ。



定価55,000〜60,000くらい。



斜め掛け可能で、ヴィンテージっぽい加工がされた本革バッグです。



革のムラやキズは加工によるもので、購入時のままです。



グログランリボンやシルバー金具が可愛いくて、珍しいデザインもお気に入りでしたが、それほど使用頻度はなく美品だと思います。



真ん中のシルバーの金具に差し込んで開閉するタイプです。



購入時の保存袋、タグ付き。



横27cm

高さ16cm

マチ6cm



カラー···ベージュ



素材···本革





※2点以上お買い上げで同梱可能な場合はお値下げいたします！

コメントください。

その他のレディースウエア・バッグ・シューズ等の出品物はコチラ

↓



#cottonsevenladieswear 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルヴェン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CARVENカルヴェンベージュヴィンテージレザーショルダーバッグ