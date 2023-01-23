『CARVENカルヴェンベージュヴィンテージレザーショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 08時 42分に出品され03月29日 08時 42分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|カルヴェン
GUCCI グッチ GGキャンバス レザー トートバッグ ベージュ ブラウン
¥ 10300
COACH ミニ ローアン サッチェル・ブロックド シグネチャー キャンバス
¥ 10140
【SITA PARANTICA】Border Boston Bag アパルトモン
¥ 16667
ミラコスタ 宿泊者限定 エクスクルーシブトートバッグ 2点セット他
¥ 13000
【免税店正規品】ルイヴィトン LV マルチカラーミニスピーディー
¥ 41800
【きてぃ様専用】qbag paris（Q bag nest zip L）
¥ 7020
【美品】PRADA プラダ トートバッグ 三角ロゴ 黒 ナイロン レザー
¥ 11310
LAppartement グッドグリーフ Border Belt(5cm)
¥ 10140
さち様専用♡PRADA フラワーハンドバッグ パテントレザー 赤
¥ 25300
EVERYDAY TH BACKPACK 2WAYトートバッグ
¥ 7799
トリーバーチ Tory Burch スマホショルダーバッグ
¥ 9750
Christian Dior ディオール ボストンバッグ ヴィンテージ
¥ 12000
ルイヴィトン ドゥーブルラバ
¥ 34000
JIMMY CHOO ジミーチュウ チェーン ショルダーバッグ
¥ 12400
新品 正規品 marni マルニ ウールショッピングストライプバッグ イノックス
¥ 16320
MOTHERHOUSE ブラウン レザートートバッグ
¥ 7020
epor サイドジップトート バッグ エポール ロペ
¥ 9359
ヘルツ ショルダーバッグ
¥ 9360
落札価格9533円
278 入札履歴
終了
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