『Maison Margiela バケットバッグ NFC【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 16分に出品され04月05日 02時 16分に終了予定です。即決価格は39,000円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela

メゾンマルジェラ

ショルダーバッグ レディース ホワイト



S61WG0035 5AC



■Maison Margiela(メゾンマルジェラ)はベルギー出身のデザイナーが1988年に設立したファッションブランドです。流行に左右されずタイムレスな魅力を放つブランドとしてその地位を確立しています。

■Maison Margiela (メゾンマルジェラ)

■カテゴリ：ショルダーバッグ、バケットバッグ

■5AC BUCKET BAG

■カラー：WHITE(ホワイト)

■素材：レザー、コットン

■サイズ(約)：横(W) 16〜14cm×縦(H) 21cm×マチ(D) 12cm

■ショルダー長さ：133cm

■開閉ドローストリング/巾着

■内側：オープンポケット×1

■付属品：保存袋 ギャランティーカード





京都 大丸にて購入





角に小傷有り

全体的にうっすら汚れあり



NFCタグ搭載



カラー···ホワイト



お値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Maison

Margiela



バケットバッグ

NFC