『⭐️新品未使用 ナイキ⭐️ NIKE AIR MAX PULSE 27.5cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 08時 24分に出品され03月17日 08時 24分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品 未使用 タグ付き 下箱のみ

NIKE ナイキ

ナイキ エア マックス パルス

NIKE AIR MAX PULSE

品番 FN7459

サイズ 27.5㎝



都会的でありながらタフな一面も併せ持つエア マックス パルスは、アイコニックなエア マックスのデザインにアンダーグラウンドの雰囲気をプラス。 テキスタイルで包み込んだミッドソールと真空密閉されたアクセントで、ストリートから支持されるスタイルを実現。さらに、グライムミュージックシーンをイメージしたカラーで、エッジ周辺をラフなテイストに仕上げています。 抜群に快適なエア マックス 270をアップデートして、Airクッショニングを要所に搭載。ちょっとした外出でもクラブのダンスフロアでも頼りになる、快適な履き心地を提供します。



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#sanyretasu 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

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27.5cm