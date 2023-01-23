『美品 mont-bell モンベル U.L.トラベルダウンコート ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 06時 15分に出品され03月05日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mont-bellのU.L.トラベルダウンコート Women’sです。

定価 15191円



たいへん軽量で、コンパクトに携行できるダウンコートです。

軽量感と強度を併せ持つ極薄素材に超高品質800フィルパワー・EXグースダウンをシングルキルト構造で封入。

あらゆるスタイルにマッチするシンプルなデザインなので、旅行からビジネス、街着まで、さまざまなシチュエーションで着用していただけます。

この商品は、800フィルパワー以上の超高品質ダウン「EXグースダウン」を使用しています。



あまり着ていないので、特に目立った汚れも無く、綺麗な状態です。

クリーニング済みです。



カラー ブラウン



素材

表地 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

中綿 ダウン90% フェザー10%



サイズ womens M

着丈 約88cm

肩幅 約42cm

身幅 約54cm

袖丈 約62cm





カラー···ブラウン



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 mont-bell

モンベル

U.L.トラベルダウンコート

ジャケット