『adidas gazelle edifice別注 26cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 18時 26分に出品され03月26日 18時 26分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



edifice/iena別注のadidas gazelleを出品いたします。



着用回数は1回です。

目立った汚れや傷はありませんが、中古品となりますことを予めご了承ください。



【商品情報】

・サイズ:26cm

・購入時期 : 2024年秋



※シューホールに二重で紐を通して結び目を短くしてます。



ご不明点がありましたらコメントをお願いいたします。



アディダス ガゼル

エディフィス イエナ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

gazelle

edifice別注

26cm