『美品 Fender Japan PB62－53VWH 2002年 プレべ 艶有【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 23時 01分に出品され03月11日 23時 01分に終了予定です。即決価格は42,250円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンダージャパン
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落札価格42250円
943 入札履歴
終了
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