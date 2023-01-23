『美品 Fender Japan PB62－53VWH 2002年 プレべ 艶有【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 23時 01分に出品され03月11日 23時 01分に終了予定です。即決価格は42,250円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Fender Japan PB62-53 VWH



【通称】

ベースギター



【詳細説明】2002年‐2004年製

人気の高い62年スタイルのプレシジョンベースを再現したフェンダージャパン製プレシジョンベース



音出し確認すみです。音量ガリ音なし。

ピックアップにスプリットハムピックアップを搭載し、バンドサウンドでは欠かせない太く芯のあるサウンドを出力します！



フェンダージャパンによる精巧なヴィンテージリイシューモデル、海外人気も上昇中の一本です！



本体にやや変色 13フレット打痕、わずかな傷 は見受けられますが 比較的きれいな印象。

トラスロッドの効きは良好で、順反り修正方向、逆反り修正方向共に十分に調整する余裕がある状態です。

ネックの反りはロッドで調整済で、ほぼストレートな状態です。フレットに薄っすらと減りは見られますが、90%程残っており演奏には特に支障のない状態です。



【重量】約4kg 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンダージャパン