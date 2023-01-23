『24ss nanamica Open Collar Panama Plaid【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 18分に出品され03月20日 01時 18分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名. : 24ss nanamica Open Collar Panama Plaid S/S Shirt

ナナミカ オープンカラー パナマシャツ チェックシャツ

型番 : SUGS411

カラー : ネイビー

サイズ : M / 着丈74 肩幅49 袖丈26 身幅65

状態 : 試着のみ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 24ss

nanamica

Open

Collar

Panama

Plaid