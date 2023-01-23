『《極美品》テクニファイバーT-fight rs315【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 05分に出品され03月23日 22時 05分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テクニファイバーのラケットT-fight315のグリップサイズ2です。

バンパーに目立たない擦り傷がある位の極美品です。フレームも無傷で気持ち良く使っていただけると思います。

グリップはトーナのレザーグリップに巻き替えてます。

ガットはバボラのナチュラルVSとブラストのハイブリッドです。

もう使用しないため出品いたしました。

《スペック》重さ315g サイズ98インチ バランス310mm

人気シリーズ...T-FIGHT

型番...315 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(硬式用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テクニファイバー