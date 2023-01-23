『トリーバーチ Tory Burch スマホショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 13時 39分に出品され04月19日 13時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 24時間以内に匿名で発送します！



Tory Burch トリーバーチ KIRA マテリアル ケータイ ケース レディースポシェットショルダーバッグ斜め着用 56328



サイズ : 幅1.5高さ1マチ幅 5.5(cm）

カラー : BLACK ブラック

素材 : レザー，スエード

状態 : 新品未使用



質感のある滑らかな革で製作された新しいキラ混紡素材のクロスボディ、

携帯電話と数枚のカードを保管できるように設計されています。



iPhone 11プロと Samsung ギャラクシー ノート 10プラスまで 全ての 携帯電話機の大きさに合う 製品です。質感のある滑らかな革となっております。



※プラス500円にてショップ袋をおつけしますので

購入前にコメントお願い致します。



【追記】

コメントなしの即購入OK

他の商品との同梱可能

24時間以内に発送します

匿名配送 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トリーバーチ

Tory

Burch

スマホショルダーバッグ