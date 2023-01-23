『【GOOD ROCK SPEED】NYC BIGスウェット ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 23時 25分に出品され05月01日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11/16〜11/17期間限定値下げ！12,500円→ 11,000円



※予定より早くお値下げ期間終了する場合があります。予めご了承くださいませ。

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★新品未開封品

★定価13,200円

アパレルブランド取扱いのGOOD ROCK SPEED商品、カラーはネイビーです。



〈アイテム説明〉(ロキシー)

ニューヨーク市公式ブランド、NYCのロゴがフロントにバックにもプリントされたスウェット。裏起毛で保温性があり、チュニック丈のビッグシルエットが雰囲気たっぷりのおしゃれな1 枚です。パンツにはもちろんミニワンピのような着こなしもおすすめです◎

※アイテム説明はサイトからの引用ではありません。無断転載はご遠慮願います。(ロキシー)



〈サイズ〉

身幅:86/着丈:77/ゆき丈:76

※後加工を施しているため、記載のサイズと現物には多少誤差がございます。



【GOOD ROCK SPEED/グッドロックスピード】

2010年に誕生したカットソーブランド。アメカジやヴィンテージ、ポップカルチャーを愛し、独自の視点で「イマ」を表現するNEW STANDARDなブランドです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グッドロックスピード

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【GOOD

ROCK

SPEED】NYC

BIGスウェット ネイビー