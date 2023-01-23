『LIZLiSA フェイクファー付ケープコート、ポンチョ フリーサイズアイボリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 00時 59分に出品され03月11日 00時 59分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅保管品

襟のファーは取り外し可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リズリサ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LIZLiSA フェイクファー付ケープコート、ポンチョ フリーサイズアイボリー