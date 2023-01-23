『DECADE ディケイド リュック レザー ナイロン ブラック 大容量 A4可能【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 31分に出品され03月25日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

DECADE ディケイド

生産国：日本

品番：DCD-00400N-BK

定価：30,800円



リュック バッグパック フラップ

大容量 A4サイズ、ノートPC持ち運び可能

両サイドポケットにペットボトル収納可能

通勤 通学 旅行 アウトドア カジュアル



○サイズ

タテ 約 47.5cm



ヨコ 約 29cm



マチ 約 11cm



ショルダー 最大約 88cm まで調整可能



本体サイドのファスナー 約37cm



平置き実寸

着画はお断りいたします。



○状態



多少の使用感はございますが、

表面も内面も全体的に綺麗であり状態は良いと思います。



※あくまで中古品ですので神経質な方、少しでも気になる方はご遠慮ください。



目視にて確認しておりますが細かな汚れやほつれなど見落としていた場合はご了承下さい。



○付属品

本体のみ



○カラー

ブラック



○素材

オイルレザー（フラップ、底面、左右側面ポケット）

マットコーティングナイロン



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディケイド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ DECADE ディケイド リュック レザー ナイロン ブラック 大容量 A4可能