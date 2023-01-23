『STANDARD CALIFORNIA 店舗限定 スウェット ヴィンテージ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 23分に出品され03月06日 06時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スタンダードカリフォルニア 店舗限定 スウェットです。



肩幅 54

身幅 64

袖丈 64

着丈 69

多少誤差あります。



2回ほどの着用になります。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スタンダードカリフォルニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STANDARD

CALIFORNIA

店舗限定

スウェット

ヴィンテージ