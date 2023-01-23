『希少！ナイキラボ バスケットボール デストロイヤー ウィメンズジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 49分に出品され03月21日 15時 49分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike basketball Destroyer Jacket



サイズ S



短時間数回のみ着用しました。

自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。



クラシックなバーシティスタイルをカスタマイズ。



ナイキラボ バスケットボール デストロイヤー ジャケットは、クラシックなバーシティスタイルを最新のテクノロジーでアップデート。



商品の詳細

圧着ジッパー付きの胸ポケット

本体/裏地/中わた：ポリエステル100％ 袖：レザー100％ リブ：ポリエステル99％、スパンデックス1％



肩幅···41cm

身幅···55cm

袖丈···64cm

着丈···55cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少！ナイキラボ

バスケットボール

デストロイヤー

ウィメンズジャケット