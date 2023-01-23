『Supreme ボディバッグ 黒 18ss【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 26分に出品され04月23日 10時 26分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数1.2回の超美品です。

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【ブランドの特徴】

Supremeのボディバッグは、ストリートファッションの象徴として知られています。シンプルでありながら存在感のあるデザインが特徴です。



【素材と耐久性】

ナイロン素材を使用しており、軽量でありながら耐久性に優れています。日常使いにも適したアイテムです。



【使いやすさ】

調整可能なストラップが付いており、体にフィットするため、持ち運びが便利です。



- ブランド: Supreme

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: ロゴ入り

- タイプ: ボディバッグ



購入後のキャンセル不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

ボディバッグ

黒 18ss