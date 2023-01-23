『DIESEL ショルダーバッグ 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 25分に出品され03月20日 17時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

DIESELは高品質なファッションアイテムで知られ、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【デザインと機能性】

このショルダーバッグは、ナイロンとレザーの組み合わせで、軽量ながらも頑丈です。日常使いに最適で、スタイリッシュな外観を持っています。



【使いやすさ】

ショルダーストラップは調整可能で、快適な持ち運びが可能です。必要なアイテムをしっかり収納できるスペースも確保されています。



- ブランド: DIESEL

- 色: 黒

- 素材: ナイロンとレザー

- デザイン: ショルダーバッグ

- タグ: DIESEL



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ DIESEL

ショルダーバッグ

黒