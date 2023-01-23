『Akimbo パーカー ブラック フーディーbless u antimid【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 27分に出品され03月20日 00時 27分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Mark Gonzalesによるスタジャンで、ストリートファッションに最適です。



【デザイン】

オリーブグリーンのボディに刺繍ロゴが施されており、背面には「SF 01」と「What it is!」のテキストが特徴的です。



【スタイル】

カジュアルなスタイルに合わせやすく、シーズンを問わず活躍するアイテムです。



- ブランド: Mark Gonzales

- 色: オリーブグリーン

- デザイン: 刺繍ロゴ

- スタイル: スタジャン

- テキスト: What it is!

- 背面デザイン: SF 01



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Akimbo



パーカー

ブラック

フーディーbless

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