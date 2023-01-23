『BUZZ RICKSONS バズリクソンズ B-10 BR11133 38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 11時 36分に出品され03月15日 11時 36分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名



バズリクソンズ BUZZ RICKSON’S B-10 フライトジャケット ARMY AIR FORCE BR11133 38





● 商品概要



BUZZRICKSON’Sバズリクソンズ

Mサイズ 38 レギュラー

東洋エンタープライズ

BR 11133

BR 10803

BR 13101

オリーブ 緑





●商品概要



MA-1 Ma-2 フライトジャケット

ミリタリージャケット

ボンバージャケット





●point



【素材】

表地：コットン

裏地・ウール アルパカ モヘア





●カラー 緑系 オリーブ





●サイズ表記 38



詳細



総丈約67㎝

着丈約61.5㎝

身幅約53.5㎝

肩幅約45㎝

袖丈約60.5㎝



●古着 USED品



全体的に若干の使用感はありますが

まだまだご使用可能なお品です。



小傷、小さい汚れ、多少の毛玉などはご理解、ご了承宜しくお願い致します





●個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします



●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります





●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします





●全アイテム一覧 #anon★フォロー割引あり★複数割引あり



宜しければご覧下さい(^^





2407-a15-14300 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バズリクソンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BUZZ

RICKSONS



バズリクソンズ B-10

BR11133

38