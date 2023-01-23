『未使用品 stussy pop bubble パーカー Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 09時 12分に出品され03月11日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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未使用品 stussy pop bubble パーカー Mサイズです。



カラー マルチカラー



サイズ Mサイズ



裄丈 85センチ

身幅 53センチ

着丈 68センチ



未使用品ですがご確認の程よろしくお願い致します。



突然出品を取り消す場合がございますのでお早めにご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 未使用品 stussy

pop

bubble

パーカー Mサイズ