『送料無料！ CELINE ビタースウィート レザー ブラウン ハンドバッグ 茶色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 13分に出品され03月16日 05時 13分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・気になる点がございましたら、ご購入前にご質問ください。



≪商品詳細≫

10数年前にハワイで購入したCELINEのビタースウィートになります。

あまり使わずにしまっておいたので、少し保管時の型がついてしまっ

ている感じですが、皮の擦れやスクラッチ傷もほとんどなく、美品に

なるかとは思います。おまけに、Familiaのお買い物バックをお付けい

たします。



サイズ：横37cm、縦20cm、高さ24cm

素材 ：レザー

カラー...ブラウン

型名...ビタースウィート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

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CELINE

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