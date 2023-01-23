『【BEAMS PLUS 別注】BRIEFING ブリーフィング 3WAY BAG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 19分に出品され03月28日 00時 19分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【BEAMS別注】BRIEFING / 3WAY BAG AIR FORCE BLUE



ビームスの百名品

■デザイン

デザインから細部に至るディテールまで〈BRIEFING（ブリーフィング）〉へ別注を行った〈BEAMS PLUS〉3ウェイバッグ。別注ポイントとして、バッグ前面左側のポケットに、取り外し可能なパーツを付属。縦・横の使用に応じて向きを変えることが可能なマジックテープ仕様です。また、全てのポケットが大きく口が開くため、収納性に優れています。

ビジネスからカジュアルシーンまで幅広く活用出来るユースフルなバッグです。



■ディテール

通常の手持ち+ショルダーでの2WAY仕様にプラスして、バックパック用ストラップ（収納可能）を採用することで、シンプルでありながらも高機能な仕上がりです。

背負う・肩に掛ける・手で持つというバッグを使用する際の3つの基本スタイルを兼ね備えています。



■サイズ

容量：15リットル



■素材

本体素材は堅牢性に長けた1050デニールのバリスティックナイロン、付属パーツもミルスペック（軍用規格）をクリアしたものを使用しています。



https://www.beams.co.jp/item/beamsplus/bag/38610018106/?color=79



仕事の国内出張で使っていましたため、持ち手や底、金具部分に使用感はありますが、致命的なダメージや極端な日焼けなどもなく、まだまだ長く使っていただけると思います。内側もベタつきなどはありません。さらに使い込んだ方がかっこよくなると思います。

中古品としてご理解いただける方のみお願い申し上げます。



カラー···ブルー



素材···ナイロン



特徴···3way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【BEAMS

PLUS

別注】BRIEFING

ブリーフィング

3WAY

BAG