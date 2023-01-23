『【18日迄販売】オムプリッセ イッセイミヤケ 変形オーバーサイズコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 12分に出品され03月19日 08時 12分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 頂いたのですが、着る機会がなくなってしまったため出品致します。



元の購入者も当方も1〜2回ずつの着用です。

目立つ汚れ、というよりは写真3〜4枚目の折り目の跡のようながございます。

写真5枚目は首元の内側です。



写真だとどうしても青っぽく映ってしまうのですが、綺麗な紫です。



- 色: 紫

- デザイン: トレンチコート

- スタイル: オーバーサイズ

- 素材: ポリエステル





数回の着用なので、使用感は少ないと思いますが、素人の自宅保管・中古品をご理解の上ご検討頂ければと思います。



#イッセイミヤケ

#プリーツプリーツ



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: オムプリッセイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【18日迄販売】オムプリッセ

イッセイミヤケ

変形オーバーサイズコート