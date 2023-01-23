『【美品】 コーチ シグネチャー ジャガード ストライプ Ｆ68034【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 23時 15分に出品され03月03日 23時 15分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【24時間以内・匿名配送・即購入ＯＫ】



とても可愛らしいCOACH コーチのリュックです。

真ん中のストライプラインがアクセントです。



使いやすさ抜群の大きさです。

男女問わずどなたにでもお使いいただけます。



★商品詳細★



■ブランド：COACH コーチ

■商品名：リュック

■カラー ：ブラウン系

■サイズ：縦 33ｃｍ 横 24ｃｍ

奥行 10ｃｍ

ショルダーストラップ：調節可能





【商品状態】

＜外側＞

・ストライプ部分に小さなシミあり。



＜内側＞

・キレイです。





比較的状態がいいお品です。

ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。



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・1点物のため早いもの勝ち！





【お取引について】

・万が一、偽物であった場合全額返金させていただきますので、

安心してお買い求めください。





・以上のことをご了承のうえ、写真でよくご確認のうえ、

ご購入ください。



【古物許可証『福岡県公安委員会 901082410009号』

管理番号

00011-1212-ＡＧ1226 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】 コーチ シグネチャー ジャガード ストライプ Ｆ68034