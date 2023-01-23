『final A5000 有線イヤホン 3.5mmジャック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 01時 14分に出品され03月18日 01時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高音質】

final A5000は、音質にこだわった設計が特徴で、クリアな音質を提供します。



【快適なフィット感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適な装着感を実現。



【リケーブル可能】

ケーブル交換が可能で、好みに応じたカスタマイズが可能です。



- ブランド: final

- モデル名: A5000

- タイプ: 有線イヤホン

- コネクタ: 3.5mmジャック

- 左右表示: L/R



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし