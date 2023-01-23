『ブレアGM ヴェルニ/ブロンコライユLouis Vuitton ベージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 52分に出品され03月19日 06時 52分に終了予定です。即決価格は25,493円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このハンドバッグは、世界的に有名なブランド「Louis Vuitton」によるもので、エレガントなデザインと高品質な素材が特徴です。



【デザインと素材】

ベージュのレザーにエンボス加工が施されており、洗練された印象を与えます。持ち手はしっかりとした作りで、使いやすさを考慮したデザインです。



【スタイル】

このバッグは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせることができ、日常使いにも特別な場面にも最適です。



- ブランド: Louis Vuitton

- モデル名: Louis Vuitton Paris

- 色: ベージュ

- 素材: レザー、ヴェルニ

- デザイン: エンボス加工

- スタイル: ハンドバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ブレアGM ヴェルニ/ブロンコライユLouis

Vuitton



ベージュ