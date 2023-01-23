『パナソニック 加湿器 気化式 ナノイー搭載 ~19畳 FE-KFW07-W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 16時 02分に出品され03月10日 16時 02分に終了予定です。即決価格は12,272円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品を箱から出して、型番が違うことを気づき、未使用です。保書証付きです。





ブランド：パナソニック(Panasonic)

色：ミスティホワイト

動作モード：連続

商品の寸法：18.6奥行き x 37.5幅 x 37.5高さ cm

商品の重量：5.86 キログラム

電源：電源コード式

制御方法：タッチ

* 加湿+ナノイーで快適加湿

* ヒーターレスだから省エネ

* ヒーターレスだけどパワフル

* 薄型ボディ＆壁ピタ設置



・ヒーターレスだから省エネ※1＜br＞消費電力はハイブリッド式の約２０分の１＜br＞１日使っても電気代はわずか２.８0円＜br＞・ヒーターレスだけどパワフル＜br＞すばやくうるおうお急ぎモード※2では適湿までの到達時間※3を約21％短縮＜br＞・薄型ボディ＆壁ピタ設置＜br＞結露しにくい気化式加湿だから、壁にぴったり設置できるデザイン＜br＞※1 2013年度当社ACモーター搭載同等モデルとの比較において。＜br＞※2数値は目安であり、設置環境、使用状況によって異なります。＜br＞※3約３０分間のみ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック