『【RonHerman】J.B. ATTIRE Paris Bag (small)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 09時 31分に出品され03月25日 09時 31分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ RonHerman/ロンハーマン

■ J.B. ATTIRE Paris Bag (small)

■ 定価 14,300円



新品・未使用です。



去年の大きいサイズを持っており、小さいサイズも購入したのですが、結局今夏出番がなさそうなので、お探しの方へお譲りしようと思います。





---------- オフィシャルページより ----------



24SSシーズンに即完売となった「Paris Bag」を、24FWシーズンは素材はそのままに大きさを変えて別注しました。デイリーユースしやすいサイズ感で、クロスボディで使える取り外しが可能なショルダーストラップも付属。雨の日やレジャーシーン、旅行にもおすすめで、Paris Bandanaを巻いてお使いいただくのも素敵です。



J.B. ATTIRE

2024SSシーズンデビューのJ.B. ATTIRE（ジェービーアタイア）は、セレクトショップのバイヤーを経て現在はクリエイティブディレクターとしても活躍する金子恵治氏が手掛けるブランドです。時代を超えて人々が憧れるミューズが纏っていたようなシンプルで普遍的なアイテム、そして着る人の個性を生かしたスタイルを提案します。



-------------------------------------------



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【RonHerman】J.B.

ATTIRE

Paris

Bag

(small)