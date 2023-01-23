『ch!iii チー メッシュドロスト レザーショルダーバッグ グレージュ 別注【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 59分に出品され03月06日 02時 59分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAUTY&YOUTH別注アイテム



ch!iiiで人気の高いメッシュショルダーバッグを

チェッカー柄のミックスカラーでB&Yが別注。



カラーからセレクトし、一から革を染め、

職人がひとつひとつ手作業で編みこみ

丁寧に仕上げた上質なアイテムです。



ミニマムなサイズで上品さがプラスされ、

コロンとした程よいボリューム感が絶妙です。



サイズは最後の画像をご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ch!iii

チー

メッシュドロスト

レザーショルダーバッグ

グレージュ

別注