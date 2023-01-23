『StrayKids 『GIANT』(Felix盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 12時 27分に出品され03月30日 12時 27分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stray Kids JAPAN 2nd ALBUM『GIANT』(Felix盤)



新品未開封20枚セットです。



未開封で確認できないため初期不良等があっても対応できかねます。

また海外製品の為細かい傷、汚れ等がある場合がございます。

ご理解のある方のみ購入をお願い致します。



即購入⭕️

キャンセル不可





【商品内容】

[1]CD

[2]16P PHOTO BOOK (フィリックス絵柄)

[3]スペシャル両面フォトカード (フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)

[4]ブックレットサイズオリジナル両面カード (フィリックス絵柄2枚封入)



◎新品未開封のため、ランダムフォトカードの偏りに責任は取れません。





StrayKids スキズ

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完全生産限定盤 FC盤 CD ソニミュ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

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『GIANT』(Felix盤)